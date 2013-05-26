Янукович и Путин говорят об СНГ и сочинской стройке

"Виктор Федорович, очень рад вас видеть и возможности в неформальной обстановке обсудить наши двусторонние отношения по торгово-экономическим связям, по нашему сотрудничеству в рамках СНГ. У нас традиционно большой объем отношений - политические контакты, экономические связи, гуманитарные. Как обычно в этих случаях бывает, нам есть о чем поговорить. Спасибо, что приняли приглашение, приехали, нашли время и в выходной день. Мне очень приятно, рад вас видеть", - сказал президент России, открывая встречу в воскресенье, пишет РИА Новости.

В свою очередь президент Украины поблагодарил Путина за приглашение. "Владимир Владимирович, я знаю, что выходных дней не бывает. Когда есть возможность, иногда некоторые вопросы такого плана надо решать. Спасибо за приглашение. Мне было очень интересно, когда мы летели над Сочи, посмотрели - везде идет стройка. Понимаю, что время очень ограничено. Конечно, это очень такой интересный проект сам по себе. И то, что ответственность лежит на вас, и я это очень хорошо понимаю. Знаю, что вы этому очень много уделяете внимания", - отметил Янукович.

"Каждый день практически", - ответил на это президент России.

Президент Украины отметил, что ему с Путиным есть, что обсудить. "Я всегда с огромным удовольствием выслушаю вас: что изменилось за этот период времени с последней встречи с вами. Но, конечно, у нас с вами есть о чем поговорить", - сказал он. "Все вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений, вызывают глубокий интерес и в Украине, и в России. Традиционная повестка дня наша сегодня будет пройдена, и мы потихоньку будем двигаться вперед", - отметил президент Украины.

"Мне очень приятно, что вы смогли оценить масштаб сочинской стройки. Конечно, для людей сегодня, особенно для отдыхающих, для сочинцев это определенная нагрузка, но я очень надеюсь на то и исхожу из того, что, когда все это будет завершено, люди почувствуют преимущество, будут гордиться тем, что живут и пользуются курортом мирового класса, причем круглогодичного, который может работать эффективно и принимать отдыхающих и зимой, и летом. Так что это такая стройка, результаты которой очевидны на сегодняшнее, и на будущее поколение. Я вам еще поподробнее расскажу, что здесь сегодня происходит", - сказал Путин.