Турчинов назначил сбор БЮТ в Раде на вторник

Заместитель руководителя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что следующее заседание Верховной Рады VI созыва состоится во вторник, 27 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Верховной Раде, комментируя объявление председательствующей на заседании ВР представителя Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ о том, что следующее пленарное заседание состоится в четверг, 29 ноября.

А.ТУРЧИНОВ считает, что такое поведение одного из лидеров Партии регионов является свидетельством их слабости.

«Мы считаем, что парламент должен работать в соответствии с Конституцией, то есть следующее пленарное заседание будет во вторник. Если у кого-то будет желание не придти в парламент – это их дело», - добавил он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, если фракция Партии регионов не появится на следующее очередное заседание во вторник, то заседание будет вести народный депутат из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Роман ЗВАРИЧ.

«В соответствии с нашей договоренностью заседание будет вести депутат ЗВАРИЧ в связи с тем, что временный президиум принял решение о ведении заседания членами президиума в алфавитном порядке – то есть, первая идет БОГАТЫРЕВА, затем – ЗВАРИЧ», - объяснил представитель БЮТ.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ назвал провокацией Партии регионов решение о переносе заседания Верховной Рады Украины на четверг.

«К сожалению, первый рабочий день парламента закончился банальной провокацией депутатов фракции Партии регионов, которая, не имея решения временного президиума или рабочей группы, самовольно, только по поручению своей фракции, приняла решение о переносе заседания со вторника на четверг», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Представитель БЮТ напомнил, что, в соответствии с Регламентом Верховной Рады, решение об изменении даты проведения очередного заседания может приниматься только в результате голосования.

«Вы видели, что без обсуждения этого вопроса на временном президиуме, без обсуждения на рабочей группе, без голосования, – это чистая провокация. Таким же образом она (Раиса БОГАТЫРЕВА – УНИАН) могла принять решение, что Верховная Рада соберется на заседание через год, через пять лет. Это просто несерьезно», - резюмировал он.