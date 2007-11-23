Бютовцы считают, что стали жертвами провокации

В Блоке Юлии Тимошенко называют провокацией объявление перерыва в работе Верховной Рады до четверга, 29 ноября, и считают, что следующее заседание должно состояться во вторник, 27 ноября.

В частности, в комментарии УНИАН, член фракции БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ назвал объявление перерыва до четверга «ничем иным как провокацией со стороны Раисы БОГАТЫРЁВОЙ».

Он подчеркнул, что в соответствии с согласованным графиком работы парламента следующее заседание должно было состояться во вторник.

«Она (Р.БОГАТЫРЁВА) могла таким же образом объявить, что через месяц или после Нового года соберется Верховная Рада Украины», - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

По его словам, необходимо собрать рабочую группу и решить этот вопрос.

Как сообщал УНИАН, закрывая первое пленарное заседание парламента VI созыва, председательствующая на заседании ВР представитель Партии регионов Р.БОГАТЫРЁВА объявила, что следующее пленарное заседание состоится в четверг, 29 ноября.

Такое заявление вызвало возмущения членов фракции БЮТ, которые стали выкрикивать, что вопрос даты проведения следующего пленарного заседания должен выноситься на голосование.