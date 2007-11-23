Богатырева в кулуарах втихую договорилась с НУ-НС и БЮТ?

Представитель Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ убежден, что перерыв в пленарных заседаниях Верховной Рады до четверга, 29 ноября объявлен из-за того, что фракции НУ - НС и БЮТ не собрали достаточного количества голосов депутатов для создания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил в интервью журналистам.

По убеждению Т.ЧОРНОВИЛА, без кулуарных договоренностей председательствующая на сегодняшнем заседании ВР представительница Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА не могла по собственному усмотрению объявить перерыв в заседаниях.

«Если бы это была действительно провокация и не было договоренности втихую, как вы думаете, имея 228 голосов и заявление ЛУЦЕНКО о том, что все эти подписи есть, они бы ушли из зала? Это смешно», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

Он назвал заявления о провокациях со стороны Р.БОГАТЫРЁВОЙ «детсадом».