Попов предложит Януковичу объединить должности

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

"Когда буду избран мэром, предложу Президенту объединить должности. Накопленный в Киеве опыт и понимание его проблем (каждый день эти проблемы проходят через меня) позволит мне работать при такой системе", - отметил председатель КГГА.

По мнению Попова, разделение этих двух должностей несколько лет назад было верным решением, однако сейчас уже можно объединить эти должности, что усилит позицию руководителя города и даст возможность проводить эффективную политику.

В то же время он отметил, что отвечать за местный законодательный орган и исполнительную власть одновременно очень большая нагрузка.

По словам Попова, если в политике города происходит отклонение от интересов киевлян, то у подобного объединения есть и минусы. Однако, по его мнению, ситуация в Киеве не должна зависеть от этого.

Он также рассказал, как планирует выигрывать избирательную кампанию в Киеве: "Это два месяца встреч с людьми, с коллективами, дискуссии на радио и телевидении... Я через это уже несколько раз проходил и считаю, что мои аргументы будут реальными и объективными. Поэтому я смогу доказать киевлянам, что стабильность и перспектива развития, создание новых рабочих мест, развитие инфраструктуры и совершенствование социальной сферы, повышение уровня жизни киевлян - главное для Киева".

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2010 года Президент Виктор Янукович подписал указы об освобождении Леонида Черновецкого от должности председателя КГГА и назначении на эту должность Попова.

Мэр столицы Черновецкий досрочно сложил полномочия 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.