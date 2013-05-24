УДАР требует уволить ЦИК в полном составе
УДАР требует досрочного прекращения полномочий действующего состава ЦИК.
"УДАР" требует досрочного прекращения полномочий действующего состава Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил народный депутат от фракции "УДАР" Валерий Карпунцов по окончанию рабочей группы по согласованию проекта закона о проведении выборов в 5 проблемных округах.
"Надо поставить вопрос политической ответственности ЦИК по сложившейся ситуации вокруг выборов в этих проблемных округах. А также вопрос досрочного прекращения этого состава Центральной избирательной комиссии и внесение на рассмотрение парламента Президентом нового состава комиссии, как того требует закон. И чтобы в этом составе комиссии присутствовали представители всех парламентских фракций ", - отметил Валерий Карпунцов, добавив, что партия" УДАР ", у которой есть фракция в Верховной Раде, на сегодня не имеет своего представителя в ЦИК, хотя это предусмотрено законом.
Депутат отметил, что нужно устранить все недостатки старого закона о выборах, которые позволили окружным комиссиям фальсифицировать результаты выборов, - начиная от принципа формирования комиссий и заканчивая ответственностью.
"Если проводить выборы во всех 5 округах по старому закону, как это предлагает власть, это будут те же манипуляции и невозможность установить результаты выборов, что мы уже видели", - цитирует Карпунцова пресс-служба партии.