УДАР требует уволить ЦИК в полном составе

"УДАР" требует досрочного прекращения полномочий действующего состава Центральной избирательной комиссии. Об этом заявил народный депутат от фракции "УДАР" Валерий Карпунцов по окончанию рабочей группы по согласованию проекта закона о проведении выборов в 5 проблемных округах.

"Надо поставить вопрос политической ответственности ЦИК по сложившейся ситуации вокруг выборов в этих проблемных округах. А также вопрос досрочного прекращения этого состава Центральной избирательной комиссии и внесение на рассмотрение парламента Президентом нового состава комиссии, как того требует закон. И чтобы в этом составе комиссии присутствовали представители всех парламентских фракций ", - отметил Валерий Карпунцов, добавив, что партия" УДАР ", у которой есть фракция в Верховной Раде, на сегодня не имеет своего представителя в ЦИК, хотя это предусмотрено законом.

Депутат отметил, что нужно устранить все недостатки старого закона о выборах, которые позволили окружным комиссиям фальсифицировать результаты выборов, - начиная от принципа формирования комиссий и заканчивая ответственностью.

"Если проводить выборы во всех 5 округах по старому закону, как это предлагает власть, это будут те же манипуляции и невозможность установить результаты выборов, что мы уже видели", - цитирует Карпунцова пресс-служба партии.