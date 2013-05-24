ЦИК отказался регистрировать Коваленко кандидатом в нардепы из-за судимости

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату в народные депутаты Эдуарда Коваленко в одномандатном избирательном округе № 224 (Севастополь) на промежуточных выборах народного депутата 7 июля в связи с наличием у него не погашенной в установленном порядке судимости.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, такое решение было принято на сегодняшнем заседании комиссии.

ЦИК также внесла некоторые изменения в состав ОИК № 224 по выборам народных депутатов.

Комиссия приняла решение зарегистрировать 113 официальных наблюдателей от всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" на промежуточных выборах депутатов местных советов и внеочередных выборах сельских, поселковых, городских голов 2 июня.

Кроме того ЦИК обратилась в Генеральную прокуратуру Украины для проведения соответствующей проверки и принятия мер прокурорского реагирования относительно незаконного отказа Государственным архивом Тернопольской области в предоставлении избирательной документации по требованию Центральной избирательной комиссии.