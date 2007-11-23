Мороз рассказал, за что можно ”уволить” Ющенко

Председатель Верховной Рады V созыва, лидер СПУ Александр МОРОЗ убежден, что государство сможет вернуться «в русло законного демократического развития» только после отстранения Виктора ЮЩЕНКО от власти, а “неконституционная авторитарная модель власти будет заменена действительно парламентской республикой европейского типа”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время выступления в парламенте.

По словам А.МОРОЗА, результаты досрочных парламентских выборов подтверждают, что эта “противоправная авантюра была задумана только для удовлетворения политиканских интересов нескольких человек”.

А.МОРОЗ выразил уверенность, что “усилиями В.ЮЩЕНКО украинская политика впервые в истории оказалась вне рамок правового поля”. Именно из-за этого, по его словам, “никакой стабильности в жизни нашей страны не наступает. Напротив, как и предупреждалось, власть оказывается в состоянии правового хаоса”.

Также А.МОРОЗ утверждает, что “очень скоро каждый украинец еще больше почувствует на себе результаты неправовых экспериментов во власти. Это повлияет на своевременность принятия и качество бюджета, к сожалению, на рост цен и инфляции. Избиратели убедятся в призрачности всех громких предвыборных обещаний, которые так щедро им раздавались”.

Кроме того, считает А.МОРОЗ, сейчас, накануне президентских выборов 2010 года, есть опасность либо очередного роспуска Верховной Рады, либо работы ее по правилам, которые не отвечают Регламенту.

“Ответственность за этот хаос, который неминуемо приведет к падению жизненного уровня наших сограждан и еще большей потери международного авторитета Украины, несут конкретные политики. Это настоящее предательство интересов народа”, - заявил А.МОРОЗ.

Как сообщал УНИАН, в начале выступления А.МОРОЗА депутаты от БЮТ и НУ-НС покинули сессионный зал ВР.

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО сказал по этому поводу журналистам, что фракции НУ-НС и БЮТ решили сделать 10-минутный перерыв, чтобы не слушать деструктивное выступление председателя ВР V созыва А.МОРОЗА.

«Он снова вводит страну в деструктивные политические дискуссии», - сказал В.КИРИЛЕНКО.