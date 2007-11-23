В Верховной Раде случился первый демарш

Нардепы фракций НУ-НС и БЮТ во время выступления с трибуны экс-спикера ВР Александра Мороза в полном составе встали и вышли из сессионного зала. Как объяснил журналистам лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО фракции НУ-НС и БЮТ решили сделать 10-минутный перерыв, чтобы не слушать деструктивное выступление председателя ВР V созыва О.Мороза.

Лидер СПУ рассказал, среди прочего, о неправовом способе формирования парламента нынешнего созыва. "Результаты досрочных парламентских выборов подтверждают, что эта дорогая для народа, противоправная авантюра, была задумана в интересах нескольких лиц. Усилиями, в первую очередь, Виктора Ющенко, украинская политика впервые в истории очутилась вне рамок правового поля", - сказал он.

Кроме того, он считает, что новоизбранный парламент "имеет перспективу стать не так центром государственных инициатив, как средой политических конфликтов и скандалов, будет тратить усилия на преодоление очередных интриг". Среди возможных рисков для ВР, по мнению Мороза, - вероятный роспуск парламента в канун президентских выборов 2010 года.

После того, как Мороз пожелал новобраним нардепам успехов в работе и пошел, нашеукраинцы и бютовцы вернулись в зал.