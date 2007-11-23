Депутаты решили, что Ющенко подождет до следующей недели
12:54, 23 ноября 2007Политика
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Богатырева говорит, что президент не готов
Верховная Рада Украины приняла решение о переносе на следующую пленарную неделю заслушивание Послания Президента к парламенту.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» принятие соответствующего постановления проголосовал 361 народный депутат из 446, зарегистрированных в сессионном зале.
Как сообщила председательствующая на заседании, член временного президиума ВР Раиса БОГАТЫРЕВА, в данное время Секретариат Президента готовит это послание, и потому парламент может заслушать его только на следующей пленарной неделе.
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