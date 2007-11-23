Мороз несколькими словами разогнал помаранчевых из зала ВР
12:45, 23 ноября 2007Политика
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Богатырева просит вернуться
В сессионном зале Верховной Рады в данный момент закончилось выступление экс-спикера ВР Александра Мороза.
Мороз рассказал, в числе прочего, о неправовом способе формирования парламента нынешнего созыва…
Нардепы фракций НУ-НС и БЮТ в полном составе вышли из зала.
Ведущая заседание Раиса Богатырева по окончании выступления Мороза попросила помаранчевых вернуться в зал
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