Мороз несколькими словами разогнал помаранчевых из зала ВР

Богатырева просит вернуться

В сессионном зале Верховной Рады в данный момент закончилось выступление экс-спикера ВР Александра Мороза. Мороз рассказал, в числе прочего, о неправовом способе формирования парламента нынешнего созыва… Нардепы фракций НУ-НС и БЮТ в полном составе вышли из зала. Ведущая заседание Раиса Богатырева по окончании выступления Мороза попросила помаранчевых вернуться в зал

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