В ВР решили, кто будет считать голоса за Кириленко

Верховная Рада приняла постановление «О Счетной комиссии Верховной Рады Украины VI созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 433 из 446 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

От Партии регионов в Счетную комиссию избраны 8 представителей - Виталия КАЛЮЖНОГО, Николая КОМАРА, Сергея ЛАРИНА, Владимира НАКОНЕЧНОГО, Александра ПЕКЛУШЕНКО, Александра СТОЯНА, Павла СУЛКОВСКОГО, Ярослава СУХОО; от БЮТ – 7 народных депутатов: Виталия БАРВИНЕНКО, Лева БИРЮКА, Елену БОНДАРЕНКО, Валерия ГАЦКА, Юрия ПРОКОПЧУКА, Виктора ОЛИЙНЫКА, Евгения ШАГО; от НУ-НС – трех депутатов: Владимира ВЯЗЕВСКОГО, Юрия ГРИМЧАКА, Романа ТКАЧА; от КПУ - одного: Сергея ГОРДИЕНКО, от Блока Литвина - одного: Николая ШЕРШУНА.