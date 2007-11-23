В кресло Мороза села Богатырёва

Открылась первая сессия Верховной Рады Украины шестого созыва

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Подготовительной группы Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила о том, что прекращены полномочия парламента пятого созыва.

В начале заседания ВР прозвучал Государственный гимн Украины.

В правительственной ложе присутствуют члены Кабинета Министров во главе с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Также на заседании парламента присутствуют представители духовенства и дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.