В кресло Мороза села Богатырёва
12:09, 23 ноября 2007Политика
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Открылась первая сессия ВР шестого созыва
Открылась первая сессия Верховной Рады Украины шестого созыва
Как передает корреспондент УНИАН, председатель Подготовительной группы Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила о том, что прекращены полномочия парламента пятого созыва.
В начале заседания ВР прозвучал Государственный гимн Украины.
В правительственной ложе присутствуют члены Кабинета Министров во главе с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Также на заседании парламента присутствуют представители духовенства и дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине.
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