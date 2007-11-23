НУ-НС избрал главу фракции

Руководителем фракции «Наша Украина – Народная самооборона» избран Вячеслав КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член блока НУ-НС Вячеслав КОВАЛЬ.

По его словам, заместителями В.КИРИЛЕНКО избраны Борис ТАРАСЮК, Тарас СТЕЦЬКИВ, Роман ЗВАРИЧ и Руслан КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщил В.КОВАЛЬ, во фракцию вошли все 72 депутата, избранные по списку НУ-НС, и сейчас об этом решении будет объявлено с парламентской трибуны.