НУ-НС избрал главу фракции
12:01, 23 ноября 2007Политика
1047 0
...и четырех заместителей
Руководителем фракции «Наша Украина – Народная самооборона» избран Вячеслав КИРИЛЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил член блока НУ-НС Вячеслав КОВАЛЬ.
По его словам, заместителями В.КИРИЛЕНКО избраны Борис ТАРАСЮК, Тарас СТЕЦЬКИВ, Роман ЗВАРИЧ и Руслан КНЯЗЕВИЧ.
Как сообщил В.КОВАЛЬ, во фракцию вошли все 72 депутата, избранные по списку НУ-НС, и сейчас об этом решении будет объявлено с парламентской трибуны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter