Симоненко думает, что кресло спикера Кириленко ”не по зубам”

Фракция Компартии Украины не намерена поддерживать кандидатуру представителя НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады Украины VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер коммунистов Петр СИМОНЕНКО сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Почему мы должны поддерживать КИРИЛЕНКО? Я не считаю, что он является человеком, который сегодня может возглавить Верховную Раду. Не по Сеньке шапка», - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его мнению, каждый депутат имеет право выдвинуть кандидатуру. «И нужно по повестке дня начать такую процедуру выдвижения кандидатур, которые будут обсуждаться и которые будут выступать с программами», - подчеркнул лидер коммунистов.