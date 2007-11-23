Литвин делает большие глаза

Владимир ЛИТВИН примет решение об участии блока его имени в коалиции демократических сил после ознакомления с текстом коалиционного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Владимир ЛИТВИН сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Сегодня только сказали. Я его (коалиционное соглашение – УНИАН) еще не читал. Это для меня новость», - сказал В.ЛИТВИН.

Вместе с тем, он отказался сообщать журналистам о предварительном решении. «Я отдаю предпочтение общению непосредственно с людьми, хотя уважаю возможность выражать позицию через СМИ», - подчеркнул лидер Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября после встречи депутатов от НУ-НС с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО лидер этого блока Юрий ЛУЦЕНКО сказал, что приглашает Блок Литвина к участию в формировании демократической коалиции.

Он выразил мнение, что стратегическое видение Блоком Литвина развития Украины совпадает с виденьем НУ-НС.