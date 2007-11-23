Плющ таки не подписал соглашение с БЮТ

Народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Иван ПЛЮЩ не подпишет коалиционное соглашение с БЮТ, если в него не будут внесены изменения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам И.ПЛЮЩА, после вступления во фракцию он прочитает соглашение и тогда примет решение о его подписании.

Как сказал И.ПЛЮЩ, он еще не читал коалиционного соглашения, а на реплику журналистов «но все уже прочитали и подписали», он ответил: «Если все будут идти в ров, так что, мне за ними идти?».

На вопрос, может ли он не подписать коалиционное соглашение с БЮТ, И.ПЛЮЩ сказал: «Я не знаю, что я еще могу».

По словам И.ПЛЮЩА, на его решение может повлиять только содержание соглашения. Как сказал депутат, в нем есть «две вещи, на которые я никогда не соглашусь», - переход с января 2008 года на контрактную армию и возвращение утраченных сбережений в течение двух лет. И.ПЛЮЩ подчеркнул, что только эти две вещи могут привести к довольно серьезным последствиям в денежной системе Украины.

Что касается возможности занять должность Председателя ВР, то И.ПЛЮЩ отметил, что когда вчера его кандидатуру во время встречи представителей НУ-НС и Президента предложили на эту должность, то он сказал: «Я вас не прошу об этой должности, но и не возражаю». Он отметил, что это «тяжелый труд».

В то же время И.ПЛЮЩ сказал, что Председателем ВР будет Вячеслав КИРИЛЕНКО.

На вопрос журналистов: «А если этого не произойдет?», он ответил: «Если не произойдет, тогда и поговорим».

В то же время И.ПЛЮЩ добавил, что не думает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может изменить свою позицию и предложить другую кандидатуру вместо В.КИРИЛЕНКО.