Тимошенко пообещала Кириленко стопроцентную поддержку

Фракция Блока Юлии Тимошенко в полном составе поддержит кандидатуру председателя политсовета блока “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы поддержим эту кандидатуру полным составом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она объяснила это тем, что кандидатура В.КИРИЛЕНКО является одной из лучших, и работа парламента под его руководством приобретет новое качество.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что сегодня удастся собрать все подписи народных депутатов от БЮТ и НУ-НС под коалиционным соглашением. При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, фракция ее политической силы уже собрала эти подписи.