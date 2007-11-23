КПУ определилась, где будет в парламенте
10:40, 23 ноября 2007Политика
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Коммунисты ворчат о старом раскладе
Коммунист Леонид Грач уверен, что его фракция не войдет ни в одну коалицию.
Об этом он сказал в интервью парламентскому телеканалу в кулуарах Верховной Рады.
"Мы не пойдем ни в одну коалицию, поскольку политические силы, которые ее создают, отказались от предвыборных обещаний. В частности, и Партия регионов. О других силах и говорить ничего", - сказал Грач.
"Будем стоять особняком, как и свойственно коммунистам", - добавил депутат.
Он также отметил, что новые выборы не изменили расклад в Верховной Раде, а лишь израсходовали бюджетные средства.
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