КПУ определилась, где будет в парламенте

Коммунист Леонид Грач уверен, что его фракция не войдет ни в одну коалицию.

Об этом он сказал в интервью парламентскому телеканалу в кулуарах Верховной Рады.

"Мы не пойдем ни в одну коалицию, поскольку политические силы, которые ее создают, отказались от предвыборных обещаний. В частности, и Партия регионов. О других силах и говорить ничего", - сказал Грач.

"Будем стоять особняком, как и свойственно коммунистам", - добавил депутат.

Он также отметил, что новые выборы не изменили расклад в Верховной Раде, а лишь израсходовали бюджетные средства.

Украинская правда