Посольство США осуждает нападение на журналистов 18 мая

Об этом УНИАН сообщили в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США.

«Правительство Соединенных Штатов высоко ставит ценность прав на свободу слова, свободу прессы и свободу собраний. Поэтому мы приветствуем большинство участников одновременных, в основном мирных по характеру митингов оппозиции и Партии регионов 18 мая, с тем, что эти права, гарантированные в Конституции Украины, ими соблюдались», - говорится в сообщении.

При этом в Посольстве США выразили обеспокоенность, что «эти демонстрации затмил заметный акт насилия, когда нападавшие набросились на представителей украинских СМИ, которые документировали изолированное столкновение между двумя противоположными группами». «Мы осуждаем нападение на двух украинских журналистов, которые 18 мая снимали оппозиционный митинг в Киеве. Такие насильственные действия не должны иметь места там, где люди осуществляют свое право на мирное собрание», - подчеркнули в Посольстве США и добавили: «Нападение на работающих журналистов делает дело еще более серьезным, потому что кроме личных прав репортеров нарушено и фундаментальное право украинской общественности быть информированной».

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Мы призываем украинскую власть провести тщательное расследование и предпринять надлежащие действия для привлечения виновных к ответственности. Мы также призываем власть расследовать бездеятельность милиции во время инцидента», - отметили в Посольстве и заверили, что Посольство США будет продолжать следить за развитием событий по этому делу.