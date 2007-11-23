Янукович оптимистично смотрит на свое будущее

Лидер Партии регионов, глава украинского правительства Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает на участие Партии регионов в коалиции и сохранение своего премьерства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.

«У меня есть желание работать на стабильность в стране, и там, где нужно будет, там я и буду работать. Все будет зависеть от того, каким будет формат коалиции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что в случае участия Партии регионов в формировании коалиции намерен работать в правительстве.

Отвечая на вопрос журналистов, верит ли он в формирование широкой коалиции, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Верю».