Янукович оптимистично смотрит на свое будущее
10:31, 23 ноября 2007Политика
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Премьер верит в широкую коалицию
Лидер Партии регионов, глава украинского правительства Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитывает на участие Партии регионов в коалиции и сохранение своего премьерства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам в Верховной Раде.
«У меня есть желание работать на стабильность в стране, и там, где нужно будет, там я и буду работать. Все будет зависеть от того, каким будет формат коалиции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
Он подчеркнул, что в случае участия Партии регионов в формировании коалиции намерен работать в правительстве.
Отвечая на вопрос журналистов, верит ли он в формирование широкой коалиции, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Верю».
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