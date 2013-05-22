Журналисты готовят новую акцию протеста под Кабмином

В четверг, 23 мая, в 9:00 возле здания Кабинета Министров Украины по ул. Грушевского, 12/2 собираются представители украинских СМИ и участники движения «Стоп цензуре».

Как сообщает Телекритика, они потребуют расследования нападения на своих коллег Ольгу Сницарчук (5 канал) и Владислава Соделя («Коммерсантъ-Украина»), а также выступят против незаконного лишения аккредитации журналистов из-за того, что они выразили свой ​​протест на заседании правительства 22 мая.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабмина выступил с требованием лишить аккредитации журналистов, принявших участие в молчаливой акции в поддержку коллег, избитых 18 мая в Киеве.

В начале выступления премьера несколько журналистов повернулись к нему спинами, на которых были прикреплены плакаты с надписью: "Сегодня журналистка - завтра ваша дочь, жена, ребенок. Действуйте! ".