Народные депутаты приняли присягу

В Верховной Раде Украины прошла торжественная церемония принятия присяги народными депутатами VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном заседании принимают участие премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и члены правительства, главы областных государственных администраций, руководители силовых ведомств, государственных органов власти, судебной ветви власти.

Кроме того, среди приглашенных гостей бывшие Президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА, а также председатели ВР предыдущих созывов.

Как известно, в соответствии со статьей 79 Конституции Украины, полномочий народных депутатов начинаются с момента принятия присяги. С этого же момента прекращаются полномочия Верховной Рады Украины предыдущего созыва.

Председатель Верховной Рады Украины V созыва Александр МОРОЗ поинформировал о присутствующих лицах, приглашенных на церемонию, и пригласил на трибуну самого старшего народного депутата, представителя Коммунистической партии Ивана ГЕРАСИМОВА для объявления присяги народного депутата.

После этого прозвучал духовный гимн Украины «Молитва за Украину» в исполнении Национального академического народного хора им. Григория Веревки. Позже А.Мороз пригласил депутатов скрепить своими подписями текст присяги.

В 12.00 начнется первое пленарное заседание первой сессии Верховной Рады VI созыва.

К ВР VI созыва по результатам внеочередных выборов прошли представители пяты политических сил. В частности, Партия регионов имеет 175 депутатских мандатов, Блок Юлии Тимошенко – 156, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 72, Коммунистическая партия Украины – 27, Блок Литвина – 20.