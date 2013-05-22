Полтаве возвращают горячую воду, которую отключили из-за конфликта с Нафтогазом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера вечером на брифинге сообщил губернатор Полтавской области Александр Удовиченко.

По его словам, более 1000 домов уже снова с горячей водой.

«14 мая горячую воду отключили. Сейчас включаем. Уже 2/3 жилищного фонда включено. Это результат наших действий - действий областной власти и правительства», - сказал губернатор.

Он также отметил, что направлял письмо премьер-министру Николаю Азарову о ситуации с горячим водоснабжением Полтавы и знает, что в правительстве подписано протокольное поручение, в котором премьер-министр потребовал обеспечить возобновление горячего водоснабжения по всей стране.

Удовиченко также рассказал, что причиной отключения горячей воды в Полтаве являются предложения НАК ”Нафтогаз Украины” покупать газ для населения по более высокой цене по сравнению с той, которая закреплена законодательством.

По его словам, «Нафтогаз» предложил кабальный договор: покупать газ для населения по 5000 грн, а не по 1500 грн, как указано в законах.

“Это ж технологический газ говорят они. И покупают его задорого. Но если так, то измените закон. Они издали внутренний указ №288 и всех гонят туда. Он приостановлен. Сегодня все с “Нафтогазом» находятся в судах. «Нафтогаз» проиграл первую инстанцию и аппелирует. При этом нагло продолжает всех нагибать. У нас нет ресурса покрытия этих затрат. По области это - 95 млн грн долга, который нечем компенсировать. Заставить директора «Теплоэнерго» подписать такой договор - это антизаконная позиция. Потом его привлекут к ответственности. Поэтому Полтава стала как самый дисциплинированный регион и с другой стороны как самый упорствующий «Нафтогаз» и с нами так поступают и хотят пустить этим путем, но мы не идем», - отметил А.Удовиченко.

УНИАН обратился за комментарем в НАК “Нафтогаз” и ожидает ответа.

Как сообщал УНИАН, отсутствие горячего водоснабжения для населения Полтавы с 14 мая являлось следствием прекращения газоснабжения на котельных предприятия «Полтаватеплоэнерго» со стороны «Полтавагаз».

В «Полтаватеплоэнерго» сообщили, что уровень расчетов предприятия за потребленный природный газ с начала 2013 года составил более 50%, что превышает средний показатель по Украине. Расчеты населения за этот же период превысили 97%. Руководство «Полтаватеплоэнерго» заверило, что обеспечит расчеты за текущее потребление природного газа и до начала следующего отопительного сезона полностью рассчитается с имеющейся задолженностью. В ПАО «Полтавагаз» ситуацию не комментировали.