Полтаве возвращают горячую воду, которую отключили из-за конфликта с Нафтогазом

17:55, 22 мая 2013
Политика
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В Полтаве горячая вода возвращена в 2/3 жилищного фонда.

Губернатор говорит, что Нафтогаз требовал покупать газ по завышенной цене

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера вечером на брифинге сообщил губернатор Полтавской области Александр Удовиченко.

По его словам, более 1000 домов уже снова с горячей водой.

«14 мая горячую воду отключили. Сейчас включаем. Уже 2/3 жилищного фонда включено. Это результат наших действий - действий областной власти и правительства», - сказал губернатор.

Он также отметил, что направлял письмо премьер-министру Николаю Азарову о ситуации с горячим водоснабжением Полтавы и знает, что в правительстве подписано протокольное поручение, в котором премьер-министр потребовал обеспечить возобновление горячего водоснабжения по всей стране.

Удовиченко также рассказал, что причиной отключения горячей воды в Полтаве являются предложения НАК ”Нафтогаз Украины” покупать газ для населения по более высокой цене по сравнению с той, которая закреплена законодательством.

По его словам, «Нафтогаз» предложил кабальный договор: покупать газ для населения по 5000 грн, а не по 1500 грн, как указано в законах.

“Это ж технологический газ говорят они. И покупают его задорого. Но если так, то измените закон. Они издали внутренний указ №288 и всех гонят туда. Он приостановлен. Сегодня все с “Нафтогазом» находятся в судах. «Нафтогаз» проиграл первую инстанцию и аппелирует. При этом нагло продолжает всех нагибать. У нас нет ресурса покрытия этих затрат. По области это - 95 млн грн долга, который нечем компенсировать. Заставить директора «Теплоэнерго» подписать такой договор - это антизаконная позиция. Потом его привлекут к ответственности. Поэтому Полтава стала как самый дисциплинированный регион и с другой стороны как самый упорствующий «Нафтогаз» и с нами так поступают и хотят пустить этим путем, но мы не идем», - отметил А.Удовиченко.

УНИАН обратился за комментарем в НАК “Нафтогаз” и ожидает ответа.

Как сообщал УНИАН, отсутствие горячего водоснабжения для населения Полтавы с 14 мая являлось следствием прекращения газоснабжения на котельных предприятия «Полтаватеплоэнерго» со стороны «Полтавагаз».

В «Полтаватеплоэнерго» сообщили, что уровень расчетов предприятия за потребленный природный газ с начала 2013 года составил более 50%, что превышает средний показатель по Украине. Расчеты населения за этот же период превысили 97%. Руководство «Полтаватеплоэнерго» заверило, что обеспечит расчеты за текущее потребление природного газа и до начала следующего отопительного сезона полностью рассчитается с имеющейся задолженностью. В ПАО «Полтавагаз» ситуацию не комментировали.

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