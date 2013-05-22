В Полтавской области пересчитали миллионеров
00:01, 22 мая 2013Общество
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В Полтавской области по итогам декларирования доходов, полученных гражданами в 2012 году, зарегистрировано 52 официальных миллионера, что на 10 человек больше, чем в 2011 году.
Об этом УНИАН сообщили в Государственной налоговой службе в Полтавской области.
По их данным, максимальная сумма дохода, которую задекларировали жители области, составила 22,5 млн грн.
В налоговой также отметили, что 24 официальных миллионера Полтавской области проживают в Кременчуге, в Полтаве проживают 20 миллионеров.
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Как сообщал УНАИН, по итогам компании декларирования доходов граждан полученных в 2011 году в Полтавской области проживало 42 официальных миллионера, общая сумма задекларированных ними доходов составила около 135 млн грн.
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