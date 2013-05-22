Кокс и Квасневский снова едут мониторить "дела Тимошенко"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. Директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Он отметил, что в связи с апрельским решением Конференции президентов Европейского парламента продлить мандат деятельности уполномоченных представителей ЕП украинская сторона продолжает предоставлять максимальное содействие реализации миссии представителей Европарламента Пета Кокса и Александра Квасневского.

“26-28 мая состоится их очередной визит в Украину”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что программой пребывания предусматриваются встречи Кокса и Квасневского с украинскими должностными лицами с целью обсуждения вопросов, предусмотренных мандатом миссии.

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Справка УНИАН. В мае 2012 года президент Европарламента Мартин Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной Мониторинговой миссии Европарламента под руководством Кокса и Квасневского по наблюдению за рассмотрением дел экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего главы МВД Юрия Луценко.

Миссия Европарламента работает с июня 2012 года.