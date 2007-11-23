В Верховную Раду подтянулись бютовцы в белом
09:44, 23 ноября 2007Политика
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В кулуарах разместился хор им. Веревки
Новоизбранные народные депутаты Украины в сессионном зале Верховной Рады собираются на церемонию открытия первой сессии парламента VI созыва.
Как передает корреспондент УНИАН, представители Блока Юлии Тимошенко одеты в белые свитера белые рубашки и красные галстуки. На свитере с левой стороны – красное сердце, на правом рукаве – надпись «Блок Юлии Тимошенко».
На местах, где будут сидеть члены будущей фракции Коммунистической партии Украины, установлены красные флажки.
В кулуарах третьего этажа здания парламента разместился хор им. Веревки.
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