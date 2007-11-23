В Верховную Раду подтянулись бютовцы в белом

Новоизбранные народные депутаты Украины в сессионном зале Верховной Рады собираются на церемонию открытия первой сессии парламента VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, представители Блока Юлии Тимошенко одеты в белые свитера белые рубашки и красные галстуки. На свитере с левой стороны – красное сердце, на правом рукаве – надпись «Блок Юлии Тимошенко».

На местах, где будут сидеть члены будущей фракции Коммунистической партии Украины, установлены красные флажки.

В кулуарах третьего этажа здания парламента разместился хор им. Веревки.