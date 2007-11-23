Сегодня правительство Януковича сложит полномочия

Сегодня открывается первая сессия Верховной Рады Украины VI созыва.

Предусматривается, что избранные на внеочередных парламентских выборах 30 сентября народные депутаты Украины примут присягу и проведут первое пленарное заседание.

В торжественном заседании ВР запланировано участие премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и членов Кабинета министров, председателей областных государственных администраций, руководителей силовых ведомств, государственных органов власти, судебной ветви власти, главы Центральной избирательной комиссии Владимира ШАПОВАЛА.

Кроме того, среди приглашенных гостей бывшие Президенты Украины Леонид КРАВЧУК и Леонид КУЧМА, председатели ВР предыдущих созывов.

Также на первом заседании Верховной Рады VI созыва сложит свои полномочия правительство, однако он будет продолжать исполнять свои обязанности до начала работы нового правительства.

В ВР VI созыва за результатами внеочередных выборов 30 сентября прошли представители пяти политических сил. В частности, Партия регионов имеет 175 депутатских мандатов, Блок Юлии Тимошенко – 156, блок «Наша Украина – Народная самооборона» – 72, Коммунистическая партия Украины – 27, Блок Литвина – 20.