Пресс-секретарь Азарова: Оснований для акции в Кабмине не было

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Кабинете министров сказал пресс-секретарь главы правительства Виталий Лукьяненко.

По его словам, чтобы донести свою позицию, журналистам нужно находить адекватные формы, время и место.

Он отметил, что никто не мешал инициативной группе журналистов обратиться к нему с просьбой о встрече с премьером и выразить свою позицию.

“Премьер обеспокоен ситуацией. Очевидно, что объективное расследование состоится и будет дана правовая оценка. Поэтому я не вижу оснований для проведения такой акции”, - отметил Лукьяненко.

Он объяснил, что поручение премьера лишить сегодня аккредитации журналистов, принявших участие в акции молчания, рассмотрит Департамент информации и связей с общественностью секретариата Кабинета министров, поскольку именно в его компетенции находятся соответствующие вопросы.

Как сообщал УНИАН, Азаров сегодня, 22 мая, на заседании Кабмина выступил с требованием лишить аккредитации журналистов, которые в начале его вступительного слова приняли участие в акции молчания в поддержку коллег, избитых 18 мая в Киеве.

Около 10 журналистов держали плакаты с надписью: “Сегодня журналистка - завтра ваша дочка, жена, ребенок”.