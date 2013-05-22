18 мая был избит еще один фотограф (фото и видео)

08:40, 22 мая 2013
Политика
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Оператор телекомпании "Новая Одесса" Олег Шпак обнародовал фото и видео, на котором "бойцы" пытались избить еще одного фотографа.

Попытка избить фотографа / Фото Олега Шпака
Попытка избить фотографа / Фото Олега Шпака

На фото и видео, опубликованных на странице Олега Шпака в Facebook, заметно, что фотограф просто снимал события вокруг и не участвовал в драке.

Напомним, 18 мая мужчины спортивного телосложения избили журналистку "5 канала" Ольга Сницарчук и фотографа "Коммерсанта" Власть Соделя, что вызвало широкий общественный резонанс.

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