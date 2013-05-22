18 мая был избит еще один фотограф (фото и видео)

На фото и видео, опубликованных на странице Олега Шпака в Facebook, заметно, что фотограф просто снимал события вокруг и не участвовал в драке.

Напомним, 18 мая мужчины спортивного телосложения избили журналистку "5 канала" Ольга Сницарчук и фотографа "Коммерсанта" Власть Соделя, что вызвало широкий общественный резонанс.