18 мая был избит еще один фотограф (фото и видео)
08:40, 22 мая 2013Политика
2434
Оператор телекомпании "Новая Одесса" Олег Шпак обнародовал фото и видео, на котором "бойцы" пытались избить еще одного фотографа.
Попытка избить фотографа / Фото Олега Шпака
Попытка избить фотографа / Фото Олега Шпака
На фото и видео, опубликованных на странице Олега Шпака в Facebook, заметно, что фотограф просто снимал события вокруг и не участвовал в драке.
Напомним, 18 мая мужчины спортивного телосложения избили журналистку "5 канала" Ольга Сницарчук и фотографа "Коммерсанта" Власть Соделя, что вызвало широкий общественный резонанс.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter