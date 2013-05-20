Киевских свободовцев вызывают на допросы

19 мая 2013 года милиционеры начали вызывать на допросы членов Всеукраинского объединения “Свобода” в связи со столкновениями, которые «возникли в результате нападения наемников Партии регионов на участников акции «Вставай, Украина!» 18 мая в Киеве». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации ВО «Свобода».

Отмечается, что «вручение повесток сопровождалось грубым поведением милиционеров». Так, к председателю Соломенской районной организации ВО “Свобода” Ярославу Лысенко неизвестные лица пришли днем. «Громко и грубо ругаясь, они колотили в дверь квартиры. Как выяснилось позже, это были работники Шевченковского участка милиции, которые таким дерзким способом пытались вызвать «свободовца» на допрос. В конечном счете, сообщение об этом они оставили вахтерше – поэтому именно вахтерша должна будет прийти на допрос вместо Лысенко, ведь вручение повестки должно состояться только лично», - говорится в сообщении.

Также на допрос вызывали члена Политсовета ВО “Свобода”, руководителя Аналитической службы партии Юрия Левченко. Ему и «свободовцу» Сергею Бойко вручили повестки с приглашением в Шевченковский районный участок в качестве свидетелей. Левченко отметил: действия милиции направлены не на раскрытие преступлений, а на препятствование работе парламентской политической силы.

На допрос также вызывали Руслана Андрийко – члена Политсовета ВО «Свобода», помощника народного депутата Богдана Бенюка.

«Свобода» напоминает, что 18 мая 2013 года во время акции “Вставай, Украина!” в Киеве около 50 молодчиков спортивного телосложения напали на участников акции. Среди них были замечены члены «Молодых регионов», отмечает «Свобода». Многие люди с обеих сторон были сильно избиты. Никого из нападавших милиция не задержала.

Как сообщал УНИАН, по данным «Батькивщины» и «Свободы», на Софийской площади собралось около 50 тысяч человек – участников акции «Вставай, Украина!».

Около 14.15 возле Главного управления МВД Украины в городе Киеве (ул. Владимирская, 15), возникли столкновения между представителями “Свободы” и неизвестными лицами в спортивных костюмах.

Потом по улице Трехсвятительской к Михайловской площади двумя большими группами побежали спецназовцы. Они оттеснили парней спортивного телосложения от участников митинга оппозиции, однако потом начались столкновения между представителями «Свободы» и «беркутовцами» на ул. Большой Житомирской.

Как отмечали очевидцы события, конфликт начался после того, как участники акции “Вставай, Украина!” заблокировали движение бронетранспортера, к которому был прикреплен муляж моркови. Очевидцы сообщили, что бойцы “Беркута” оттеснили участников митинга от БТР, а затем полностью заблокировали их движение по улице Большой Житомирской.

Позже член политсовета ВО “Свобода” Юрий Левченко заявил, что правоохранители задержали водителей БТР в костюмах зайцев, а само транспортное средство будет изъято.

По данным столичного главка милиции, около 14.20 на улице Большой Житомирской возник конфликт между участниками мероприятия, который впоследствии перерос в столкновение. Молодчики стали бросаться бутылками с водой и камнями. В результате несколько человек получили телесные повреждения, говорится в сообщении.