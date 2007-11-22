Луценко приглашает Литвина в демкоалицию

Лидер НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО приглашает Блок Литвина к участию в формировании демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам после встречи депутатов от НУ-НС с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО выразил мнение, что стратегическое видение развития Украины Блока Литвина совпадает с видением НУ-НС.

«Мы готовы с ними обсуждать и формирование парламентской власти, и исполнительной власти, и главное - обсуждать цели, которые ставят перед собой демократические избиратели Украины, направившие нас именно для этого в парламент», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.