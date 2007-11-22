Оранжевые предлагают Януковичу ”мощные рычаги”

Демократическое большинство готово предоставить оппозиции должности для эффективного контроля над властью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали журналистам лидеры блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, они готовы предоставить оппозиции те должности, которые оппозиция считает нужным для эффективного контроля, но парламентское большинство будет сформировано на четкой идеологической основе, которую представляют НУ-НС и БЮТ, “и мы допускаем, что решение (приобщиться к коалиции) примет Владимир ЛИТВИН”.

В свою очередь В.КИРИЛЕНКО заметил, что значительная часть встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО была посвящена обсуждению вопроса взаимодействия парламентского большинства и оппозиции.

По его словам, демократическая коалиция готова прибегать ко всем тем уступкам, «относительно которых будет обратная готовность Партии регионов». «Безусловно, мы готовы предоставить все необходимые в демократической стране условия для Партии регионов для контроля правящей коалиции, нового правительства и отдать Партии регионов мощные рычаги контроля за деятельностью нового демократического Кабинета министров», - сказал В.КИРИЛЕНКО, отметив, что отношения между оппозицией и большинством будут на европейском уровне.