Оранжевые предлагают Януковичу ”мощные рычаги”
Ждут "обратной готовности"
Демократическое большинство готово предоставить оппозиции должности для эффективного контроля над властью.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказали журналистам лидеры блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО и Вячеслав КИРИЛЕНКО.
По словам Ю.ЛУЦЕНКО, они готовы предоставить оппозиции те должности, которые оппозиция считает нужным для эффективного контроля, но парламентское большинство будет сформировано на четкой идеологической основе, которую представляют НУ-НС и БЮТ, “и мы допускаем, что решение (приобщиться к коалиции) примет Владимир ЛИТВИН”.
В свою очередь В.КИРИЛЕНКО заметил, что значительная часть встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО была посвящена обсуждению вопроса взаимодействия парламентского большинства и оппозиции.
По его словам, демократическая коалиция готова прибегать ко всем тем уступкам, «относительно которых будет обратная готовность Партии регионов». «Безусловно, мы готовы предоставить все необходимые в демократической стране условия для Партии регионов для контроля правящей коалиции, нового правительства и отдать Партии регионов мощные рычаги контроля за деятельностью нового демократического Кабинета министров», - сказал В.КИРИЛЕНКО, отметив, что отношения между оппозицией и большинством будут на европейском уровне.