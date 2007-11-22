Договор о демкоалиции подпишут завтра
Кириленко выберут тоже завтра
Соглашение о создании демократической коалиции будет подписано завтра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер блока НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО в интервью журналистам.
Он отметил, что завтра имеются все основаниями подписать соответствующее соглашение.
В свою очередь один из лидеров НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО подчеркнул, что сегодняшние решения блока свидетельствуют, что среди них «нет тех, как сегодня это стало окончательно понятно, кто готов ревизовать волеизъявления людей, проголосовавших за блок НУ-НС, поскольку мы сказали, что создадим демократическую коалицию, и мы будем привержены идеям демократии».
Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что голосование относительно избрания В.КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады состоится также завтра.
Сегодня в рейтинговом голосовании за него проголосовало 67 из 72 членов блока - народных депутатов.