Договор о демкоалиции подпишут завтра

Соглашение о создании демократической коалиции будет подписано завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил лидер блока НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО в интервью журналистам.

Он отметил, что завтра имеются все основаниями подписать соответствующее соглашение.

В свою очередь один из лидеров НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО подчеркнул, что сегодняшние решения блока свидетельствуют, что среди них «нет тех, как сегодня это стало окончательно понятно, кто готов ревизовать волеизъявления людей, проголосовавших за блок НУ-НС, поскольку мы сказали, что создадим демократическую коалицию, и мы будем привержены идеям демократии».

Ю.ЛУЦЕНКО также сообщил, что голосование относительно избрания В.КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады состоится также завтра.

Сегодня в рейтинговом голосовании за него проголосовало 67 из 72 членов блока - народных депутатов.