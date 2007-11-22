Тимошенко сейчас придет в Секретариат (дополненная)

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО собирается приобщиться к встрече Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с депутатами от блока “Наша Украина – Народная Самооборона” в Секретариате главы государства.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил народный депутат от БЮТ Михаил ПОЖИВАНОВ.

Он отметил, что сегодня в 15.00 состоялось заседание будущей фракции БЮТ под председательством Ю.Тимошенко. Однако, по его словам, спустя некоторое время лидер БЮТ покинула его, мотивировав это тем, что намерена посетить Секретариат Президента.

М.Поживанов отметил, что во время заседания обсуждались организационные вопросы относительно работы фракции БЮТ в парламенте VI созыва, вопросы повестки дня первой сессии ВР, формирования фракции. По его словам, было принято решение, что фракцию БЮТ в ВР возглавит Ю.Тимошенко, а ее заместителями станут 10 человек среди которых Александр ТУРЧИНОВ, Николай ТОМЕНКО, Иосиф ВИНСКИЙ, Виктор ПИНЗЕНИК и другие.

Отвечая на вопрос, будет ли поддерживать БЮТ Ивана ПЛЮЩА, в случае выдвижения его кандидатуры на должность главы ВР, М.Поживанов отметил, что именно так этот вопрос не стоял. По его словам, на заседании все депутаты сошлись на том, что согласно коалиционному договору, должность спикера принадлежит к квоте НУ-НС. “Потому будет поддержана та кандидатура, которую они выдвинут”, - сказал он. При этом, М.Поживанов отметил, что вопрос избрания председателя ВР будет выноситься на голосование только после того, как БЮТ и НУ-НС подпишут коалиционное соглашение. “Это для нас принципиально. Никаких ситуативных голосований не будет”, - сказал он. М.Поживанов отметил, что во время сегодняшнего заседания все депутаты от БЮТ в который раз подтвердили свою готовность сформировать демократическую коалицию с НУ-НС.