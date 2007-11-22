Ющенко встречается с фракцией НУ-НС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что высшей целью всех политиков в Украине должна стать политическая стабилизация в стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня во время встречи с членами фракции «Наша Украина – Народная самооборона».

Президент считает, что депутаты, избранные в Верховную Раду, должны осознать свою ключевую задачу. «Если мы не знаем своей сверхцели – цели того, для чего мы пришли в политику, кто на каком кресле будет, меня мало интересует... По моему мнению, сверхцелью для всех нас является политическая стабилизация в стране», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Глава государства поздравил присутствующих с Днем Свободы и выразил убеждение, что 22 ноября всегда останется выдающейся датой в истории независимой Украины. «Три года назад усилиями людей, сидящих в этом зале, и многих миллионов украинской нации был сделан героический шаг – шаг, связанный с теми помыслами, делами, которые от одного поколения к другому передавались относительно утверждения украинской государственности – свободной демократической Украины», – добавил он.

В.ЮЩЕНКО также считает, что мудрые политики хорошо осознают ответственность, которая лежит на них на каждом этапе развития государства, – в том числе и сегодняшнем. В этом контексте Президент подчеркнул важность консолидации вокруг ключевых общенациональных приоритетов. «Я хочу утверждать, что в единстве - сила. Но для этого надо много выводов сделать, к которым я вас сейчас призываю», – подчеркнул Президент.

«Нас объединяет идея независимой соборной Украины, и в этом направлении работы хватает всем. Тема единства – вопрос номер один. Давайте не будем повторять тех ошибок, которые были перед этим», – добавил В.ЮЩЕНКО.