Ющенко понимает, что стране сейчас не сладко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Помаранчевая революция стала одним из этапов осмысления украинской государственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, такое мнение В.ЮЩЕНКО высказал в интервью ежедневной всеукраинской газете «День».

Ряд вопросов главного редактора газеты Ларисы ИВШИНОЙ касался Дня Свободы – праздника, которому положено начало Помаранчевой революцией, и который отмечается сегодня, 22 ноября. «То, что сейчас делается относительно осмысления украинской государственности, – эти вопросы никогда так не стояли в повестке дня, как в последние годы», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил важность этого этапа для нашей страны, хоть он, безусловно, не «является простым и сладким».

Среди главных тем, которые затрагивались во время интервью, – Голодомор 1932-1933 годов и его признание международным сообществом. «Этот вопрос является одним из важнейших для нации», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО. Глава государства выразил убеждение, что события тех лет являются наибольшей трагедией человечества.

Отдельное внимание во время интервью было уделено началу работы Верховной Рады VI созыва. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ожидает от членов парламента осознания своей ответственности за политическую стабильность в стране.

Интервью будет напечатано в газете “День” 24 ноября.