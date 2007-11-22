Азаров пугает оранжевых новыми досрочными выборами

Первый вице-премьер Николай Азаров заявил, что Партия регионов с уважением относится к выбору народа Украины на внеочередных парламентских выборах и не намерена препятствовать созданию демократической коалиции, сообщает сайт ПР.

«Партия регионов не будет блокировать создание коалиции демократических сил. Мы надеемся на то, что Парламент, по крайней мере, заработает», - сказал Николай Азаров.

Он заявил, что абсолютно спокойно относится к тому, что с завтрашнего дня он станет и. о. Первого вице-премьер-министра и и. о. Министра финансов. Николай Янович также подчеркнул, что Партия регионов готова конструктивно работать в статусе оппозиции.

Николай Азаров в то же время отметил, что Партия регионов будет инициировать досрочные парламентские выборы, если работа Верховной Рады будет неконструктивной, и она не будет выполнять свои функции.