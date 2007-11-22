Группа Луценко мягко высказала свое ”фе” Плющу

"Народная Самооборона" выступает за выдвижение кандидатуры Вячеслава Кириленко на должность спикера от "Нашей Украины" – "Народной Самообороны".

Об этом сказано в заявлении "Народной Самообороны" по результатам заседания этой будущей депутатской группы.

"Народная Самооборона" считает оптимальной кандидатуру на эту должность председателя политсовета Блока НУНС Вячеслава Кириленко, как и было провозглашено ранее", - говорится в заявлении.

Кроме того, по мнению членов группы, смена кандидата на должность спикера может произойти только на депутата блока, "который официально входит в коалицию демократических сил и публично поддерживает НУНС и БЮТ как основу для создания большинства в Верховной Раде".

Вместе с тем "Народная Самооборона" рассматривает президента Виктора Ющенко как лидера демократических сил и готова рассмотреть его аргументы в вопросе выдвижения кандидатуры на должность главы Верховной Рады.

"Позиция депутатской группы "Народная Самооборона" в этих вопросах является неизменной", - сказано в заявлении.

Как известно, в последнее время активно распространяется информация о возможности выдвижения на должность спикера секретаря СНБО Ивана Плюща.

Плющ является одним из трех "нашеукраинцев", которые до сих пор не подписали коалиционное соглашение с БЮТ.

Украинская правда