Политологи: Декларации оппозиции – хорошая мина при плохой игре

Такое мнение, оценивая сегодняшний митинг «Вставай, Украина!» и заявления лидеров ОО Арсения Яценюка, выразили украинские политические эксперты.

По словам социолога, директора агентства R&B Евгения Копатько, оппозиция сильно теряет в глазах своих избирателей, делая заявления, которые потом не подтверждаются реальными делами. Такой подход людьми может восприниматься как насмешка или издевательство. «Издевательство это или нет решать самим избирателям. Если единого кандидата не будет, это прежде всего скажется на отношении к самой оппозиции. Когда заявления идут раньше, чем поступки, это не добавляет баллов оппозиционным силам», – считает эксперт.

Оценивая то, что не все лидеры оппозиции принимали участие в общем митинге, а Анатолий Гриценко собрал своих сторонников отдельно, социолог отметил: «Его (Анатолия Гриценко, – ред.) позиция обусловлена политической мотивацией, его отношением к участникам политического процесса. Там все очень неоднозначно. Там очень много конфликтных ситуаций», – проанализировал ситуацию Копатько.

Аналогичное мнение выразил и политтехнолог, директор Европейского института политической культуры Александр Булавин: «Чтобы каким-то образом поддержать свое реноме, этот вопрос необходимо было сегодня решить. Тем более, что, как бы ни старалась оппозиция, достаточное количество людей они вывести не смогли. С точки зрения здравого смысла, если оппозиция не выдвинет единого кандидата, она проиграет, потому что они просто растянут электорат».

«Надо сказать, что эта декларация вызывает очень глубокие сомнения. Это попытка сделать хорошую мину при плохой игре», – резюмировал политтехнолог, оценивая перспективы выдвижение единого кандидата от оппозиции.