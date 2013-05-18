В центре Киева произошла драка между бойцами «Беркута» и активистами «Свободы» (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, бойцы "Беркута", которые оттеснили группу неизвестных, напавших на свободовцев, затем развернулись в колонну и начали оттеснять представителей "Свободы", которые пытались перевернуть боевую разведывательно-дозорную машину, неизвестно откуда появилась в центре города.

Между представители "Свободы" и "Беркута" завязалась схватка, свободовцы начали выкрикивать в адрес милиции "Позор".

Как передает другой корреспондент УНИАН с места происшествия, улица Большая Житомирская заблокирована сотрудниками спецподразделения "Беркут", которые не пропускают участников акции "Вставай, Украина!" По Софийской площади.

Сейчас на Михайловской площади у начала улицы Большая Житомирская находится около 300 сотрудников спецподразделения "Беркут" со спецтехникой, резиновыми дубинками, бронежилетами и касками.

Как отмечают очевидцы события, конфликт начался после того, как участники акции "Вставай, Украина!" заблокировали движение бронетранспортера, к которому был прикреплен муляж моркови. Очевидцы отмечают, что "Беркут" отстранил митингующих от БТР, а затем полностью заблокировал их движение по улице Большая Житомирская. Сейчас митингующие акции с флагами ВО "Свобода" выкрикивают "Ганьба!" и пытаются пройти через оцепление правоохранителей.