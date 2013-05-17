Неизвестные на глазах у гаишников попробивали колеса авто тети Тимошенко

Об этом УНИАН сообщила сама Ульяхина.

Она отметила, что вместе с водителем ехала в Киев на акцию оппозиции «Вставай, Украина!».

По ее словам, в Царичанском районе ее автомобиль был остановлен сотрудниками ГАИ для проверки документов.

Пока водитель находился в машине ГАИ, рядом остановилась легковой автомобиль, из которого вышли двое молодых людей спортивного телосложения и высокого роста в черных спортивных костюмах, рассказала Ульяхина.

«Они спокойно подошли к нашей машине, присели и нанесли про три удара по колесам. Спокойно встали, сели в свою машину и уехали. Сотрудники ГАИ обалдели и не успели среагировать», - сказала Уляхина.

На место происшествия прибыла оперативная группа милиции для расследования обстоятельств инцидента.

По словам Ульяхиной, у нее в машине работал регистратор и она собирается в ближайшем райотделе милиции предоставить запись для идентификации злоумышленников.