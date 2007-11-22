Тимошенко не хочет жить по “Гамлету” Подервянского

«Кто был на Майдане – тот не способен на подлость», - так написала в письме ко мне еще совсем девочка-школьница (с Луганщины, кстати)». В годовщину Майдана сайт БЮТ опубликовал поздравление-размышления Юлии Тимошенко. “Это самая меткая характеристика тех событий, которую мне пришлось услышать за последние три года”, - утверждает лидер БЮТ, и добавляет: “Она, конечно, о людях, а не о политиках”.

“Пути назад нет”, - убеждена Тимошенко. “Никакие универсалы, круглые столы и меморандумы не в силах упразднить величие нашей революции, величие Народа Украины”.

Она видит определенную символику в том, что почти день в день с годовщиной революции собирается на свое первое заседание новая Верховная Рада. “Парламент, в котором те силы, которые стояли на Майдане, опять получили большинство”, - подчеркивает политик. “Незначительное, говорят сторонники так называемой широкой коалиции. Вот беда какая большая, - иронически отвечаю я им. В Дании успешно работает коалиция с преимуществом в один голос. А у нас целых три. Какие проблемы? Если в датском королевстве все в порядке, вопреки Шекспиру, то почему у нас должно быть по Лесю Подервянскому (см: «Гамлет»)”.