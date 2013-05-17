Экс-премьер Масол заявил, что его интервью о Януковиче и Ющенко - подделка

Бывший премьер-министр Украины Виталий Масол называет «провокацией» распространенные от его имени высказывания в Facebook.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

«Я возмущен публикациями, в которых мне приписывают, с позволения сказать, размышления по делам Щербаня, Гетьмана, Кушнарева и скандальные оценки некоторых украинских политиков», - заявил Масол.

«Эти размышления, опубликованные журналисткой Алиной Стрижак в Facebook, на самом деле – провокация. Она действительно со мной встречалась, но я не давал таких комментариев, которые она опубликовала», - подчеркнул он.

По словам экс-премьера, он понимает, что журналистам нужны скандалы.

«Но выдумывать такое, да еще и опубликовать - все это выходит за рамки моральных норм», - сказал Масол.

Он убежден, что вообще недопустимо распространять подобные измышления в то время, когда идет судебный процесс по делу об убийстве в 1996 году народного депутата, бизнесмена Евгения Щербаня.

«Вся эта трагическая история сегодня раскрывается в показаниях свидетелей. Важны показания реальных свидетелей, а не выдумки и фантазии», - заявил экс-премьер.

«Мне неприятны грязные журналистские технологии. Я не знаю, что у журналистки было в голове, и не понимаю, с какой целью она это сделала. Но опубликовать эти скандальные измышления – просто аморально», - подытожил Масол.

Справка УНИАН. 16 мая некоторые украинские СМИ со ссылкой на Facebook журналистки Алины Стрижак написали, что бывший премьер-министр Масол заявил, что к убийству депутата Щербаня причастен Президент Виктор Янукович, однако этот отрывок его интервью не вошел в публикацию журнала «Країна».

Также в публикациях утверждалось, что Масол уверен, что народный депутат Евгений Кушнарев, который погиб от огнестрельного ранения во время охоты, погиб неслучайно. И что, кроме того, он считает, что к смерти главы НБУ Вадима Гетьмана причастен бывший Президент Виктор Ющенко.