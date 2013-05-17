Яценюк лично раздал листовки у метро (фото)

На "кругу" метро "Героев Днепра" агитки с Арсением Яценюком также раздавали киевские мажоритарщики Леонид Емец, Виталий Ярема и общественные активисты.

Фото распространила помощница Емца Светлана Тараторина, сообщает Украинская правда.

Как известно, оппозиция собирает киевлян на финальную акцию "Вставай, Украина" на 12:00 на Европейской площади.

В 12.00 колонна демонстрантов двинется с Европейской площади в направлении Софийской площади.

Одновременно в соцсетях ставился много вопросов, где листовки с анонсом акции оппозиции.

Как известно, после первой акции оппозиции в Киеве журналисты рекомендовали лидерам оппозиции лично работать с электоратом, а не выпускать один агитационный ролик на трех накануне акции.

Фото: УП