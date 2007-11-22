Третьяков: смена элит – это когда есть Ющенко и нет Медведчука

Нашеукраинец Александр Третьяков считает события на Майдане 2004-го революцией. Несмотря на то, что смена политического устройства Украины произошла не революционным, а конституционным путем, в результате политреформы. Несмотря на то, что смены элит не произошло вообще (впрочем, с этим утверждением Третьяков не согласился). Несмотря на то, что Виктор Янукович работает премьером, Сергея Кивалова наградили грамотой и медалью ЦВК за выборы 2004 года.

«Смена элиты произошла, - заявил Третьяков в интервью Главреду, - ведь Президентом страны является Виктор Ющенко. И на Банковой нет Виктора Медведчука (улыбается). Во власти действительно много молодых талантливых менеджеров. И именно старые, дореволюционные кадры, которым удалось временно отвоевать позиции, пытаются саботировать нормальное развитие Украины и реформы,» - убежден Третьяков.

Вместе с тем политик не отрицает, что «оранжевая» политическая элита не смогла с честью пройти все испытания – были и провалы. Как пример во время интервью всплыл кризис власти в сентябре 2005-го. «Проблема сентябрьского кризиса ведь в том, что мы - вчерашняя единая команда - начали жить в мифах и слухах. К сожалению, новая политическая элита в тот момент не справилась с технологиями, которые были запушены против нас старой властью, - сказал политик. - Пройдя вместе и огонь, и воду, мы не смогли пройти испытания медными трубами. Хотя, как показывают результаты выборов, народ нам этот недостаток опыта простил, и в 2006-м году мы получили еще один шанс. Но деятели дореволюционной эпохи, в частности, товарищ Мороз, господин Кинах, предали народный выбор, хотя стояли на Майдане…» На это корреспондент заметил, что Литвина как раз на Майдане не было, а теперь он – в парламенте. И оранжевые совсем не прочь взять его к себе в коалицию… «Его жена и дети там были, - возразил Третьяков. - И сам он приходил на Майдан не раз». Нашеукраинец заявил, что сам лично видел Литвина на Майдане.