В БЮТ сомневаются, что коалиция будет завтра

БЮТ уже завтра будет готов предоставить аппарату Верховной Рады все необходимые подписи своих депутатов для создания демократической коалиции. Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, он выразил надежду, что уже именно с завтрашнего дня начнется формирование коалиции между БЮТ и блоком «Наша Украина – Народная самооборона». «Наша фракция в полном составе готова передать подписи и протоколы относительно формирования коалиции», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он выразил сомнение, что о создании коалиции будет объявлено в пятницу, 23 ноября. Он пояснил, что это может не получиться по сугубо техническим причинам.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что согласно Регламенту ВР парламент работает в пятницу до 14.00. За это время, отметил он, нужно будет сформировать временный президиум ВР, счетную комиссию, принять постановление об освещении работы парламента. «Поэтому сугубо технически могут не успеть объявить с трибуны о создании коалиции», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также выразил надежду, что все представители НУ-НС не будут предавать своих избирателей, и выполнят обещание о создании коалиции с БЮТ.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что проблема, возникшая с неподписанием соглашения тремя представителями НУ-НС, является сугубо технической, поскольку «они не нашли ручки в кармане» (речь идет об Иване ПЛЮЩЕ, Игоре КРИЛЕ и Василии ПЕТЕВКЕ – УНИАН). «Но я думаю, что секретариат Верховной Рады обеспечит всех ручками, депутатскими листами и бланками», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, если некоторые депутаты от НУ-НС все же не поставят свои подписи под коалиционным соглашением, то это будет означать, что они отказываются от своих предвыборных обещаний и «начинают работу вновь созданной Верховной Рады с предательства своих избирателей».