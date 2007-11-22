Сколько украинцев доверяют предвыборным обещаниям (соцопрос)

83,9% граждан Украины считают неприемлемым для политиков невыполнение своих предвыборных обещаний.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского социсследования «Моральность украинского общества», проведенного Институтом Горшенина в рамках годовой программы исследований «Ментальные основы выбора».

Согласно данным опроса, 12,4% украинцев считают невыполнение политиками своих обещаний допустимым, но нежелательным.

Также большинство респондентов (67,6%) считают неприемлемым задабривание избирателей подарками или деньгами. При этом каждый четвертый украинец расценивает такие действия как допустимые, но нежелательные, а каждый десятый вообще не видит в этом ничего предосудительного.

Комментируя полученные результаты, эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА отметил, что украинское общество имеет четкие моральные установки по отношению к негативным политическим процессам и поступкам политиков, но в реальной жизни эти моральные нормы не применяются.

«Это подтверждается цифрами. Большинство граждан Украины считает категорически неприемлемым для политика невыполнение обещаний, но при этом же наши предыдущие исследования четко показывают, что предвыборным обещаниям доверяют лишь 13% украинцев», - отмечает эксперт.

По его словам, в сознании граждан страны разорвана логическая цепочка «жизнь – политический выбор – власть». «Украинцы до сих пор не осознают, а значит, и не ценят, свой выбор и не связывают улучшение своей жизни с действиями власти», - считает В.ЗАСТАВА.

В свою очередь народный депутат от НУ-НС Владислав КАСЬКИВ, комментируя результаты, полученные Институтом Горшенина, выразил мнение, что когда люди сравнивают между разными политиками или политическими силами, то они выбирают «не хорошего или плохого, а лучшего из тех, кто есть». «А поскольку украинская традиция пока еще переходного политического периода такая, что у нас существует не мода, а культ политичного популизма, то, по сути, избиратель, исходя из своих категорий, избирает того, кто больше приемлемый из тех, кто врет, если говорить буквально», - отметил политик.

Такого же мнения придерживается и политолог Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ, который отметил, что украинцы «выбирают из того, что есть. Поэтому у них не остается ничего другого, кроме как выбирать тех политиков, которые свои обещания либо не выполняют, либо выполняют частично».

Исследование «Моральность украинского общества» проводилось Институтом Горшенина с 1 по 10 ноября 2007 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего было опрошено 2 тыс. респондентов, которые представляют взрослое население в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.