Суд не разрешил помаранчевым праздновать ночью

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні прийняв рішення обмежити у часі проведення святкувань з нагоди річниці Помаранчевої революції на Майдані Незалежності 22 листопада.

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК.

Він пояснив, що згідно із заявками, поданими до управління, заходи передбачалось проводити з 0.00 22 листопада до 24-ї години. За рішенням суду, організаторам святкувань дозволено проводити заходи з 8.00 до 22.00 четверга.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада до Головного управління з питань внутрішньої політики КМДА надійшли заявки про проведення святкових заходів з нагоди третьої річниці Помаранчевої революції від партії «Народний Союз Наша Україна», столичної громадської організації «Народна варта» та всеукраїнської громадської організації «Коаліція учасників Помаранчевої революції».

21 листопада керівництво Києва звернулося до адміністративного суду з вимогою обмежити проведення партіями та організаціями святкових заходів на Майдані Незалежності 22 листопада.

За словами В.ГОНЧАРУКА, міська влада звертається до суду через те, що відсутній відповідний формат святкування згідно з тими заявками, які надійшли до управління внутрішньої політики, та щоб запобігти можливим конфліктам між прихильниками різних політичних сил.

В.ГОНЧАРУК також повідомив, що Партія регіонів відмовилась демонтувати намети і знімати свою символіку та виводити людей з місця, яке заявлено для проведення акцій. Тому залишається питання, де встановлювати сцену для концерту, якщо немає місця вільного на Майдані Незалежності, і де розміщувати людей, які мають різні політичні погляди, щоб уникнути фізичних протистоянь.