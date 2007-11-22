Ющенко подыскал для Кириленко другое кресло?

Сегодня на встрече будущих депутатов фракции "Наша Украина–Народная самооборона" (НУНС) с президентом Виктором Ющенко будет объявлено решение политсовета блока рекомендовать Вячеслава Кириленко на пост председателя фракции, сообщает Коммерсантъ-Украина.

"Решение о том, чтобы лидером фракции стал Вячеслав Кириленко, было согласовано в понедельник абсолютно со всеми членами политсовета и единогласно поддержано",– сообщил изданию член политсовета НУНС, лидер Партии защитников отечества Юрий Кармазин. По мнению Коммерсанта, его заявление является косвенным подтверждением того, что члены политсовета НУНС отказались от своего предыдущего решения выдвинуть господина Кириленко на должность председателя Верховной рады. Ожидается, что в ходе сегодняшней встречи с депутатами Виктор Ющенко будет рекомендовать им поддержать новую кандидатуру – секретаря Совета национальной безопасности и обороны Ивана Плюща. Самого господина Плюща на этой встрече, возможно, не будет, так как его ждут сегодня в Симферополе, в Совете министров, где состоится заседание рабочей группы по подготовке повестки дня заседания Совбеза.

По информации Ъ, альтернативы господину Кириленко в НУНС нет. В ходе обсуждения кандидатуры на пост председателя будущей фракции НУНС лидер блока Юрий Луценко продемонстрировал отсутствие всякого желания занять эту должность. "Амбиции Юрия Луценко сейчас направлены в сторону будущего правительства, и он первый предложил кандидатуру Кириленко на должность председателя фракции",– сказал один из участников заседания, пожелавший остаться неназванным.

Следует отметить, что в беседах off records члены блока НУНС выразили недовольство тем, как быстро политсовет блока меняет свои решения. "Разговоры о том, какое кресло займет Кириленко, уже начинают раздражать,– сказал собеседник издания.– Сначала он (Вячеслав Кириленко) трижды заставлял нас пройти унизительную процедуру – расписаться в том, что мы будем за него голосовать на выборах спикера. Теперь от нас требуют голосовать за его председательство во фракции!" Впрочем, в том, что Вячеслав Кириленко в итоге возглавит фракцию, рядовые депутаты НУНС не сомневаются. "Разве тут могут быть какие-то сомнения? Конечно, главой будет Кириленко",– заявил Юрий Ключковский.

Нет сомнений и в том, кто станет лидером фракции БЮТ. Несмотря на премьерские амбиции Юлии Тимошенко, представители блока в один голос вчера заявили, что лидером будущей фракции будет именно госпожа Тимошенко. "Безо всяких сомнений главой фракции будет лидер блока Юлия Тимошенко",– сказал заместитель председателя БЮТ Иосиф Винский.

В Партии регионов заявили, что окончательное решение о том, кто станет лидером фракции в Верховной раде VI созыва, пока не принято и "кадровой революции" тоже не предвидится. Известно, что сейчас рассматриваются две кандидатуры – премьер-министр, лидер ПР Виктор Янукович и глава фракции ПР в Верховной раде V созыва, кандидат в народные депутаты Раиса Богатырева. Кто из них станет руководителем фракции ПР, зависит от того, будет партия в коалиции или в оппозиции. "Посмотрим, какая будет конфигурация. Если мы будем в коалиции, то, естественно, с нашей стороны поступит предложение формировать правительство с учетом того, что Виктор Янукович премьер. А так как Раиса Васильевна профессиональный руководитель фракции, здесь нам не нужно ничего выдумывать",– сказал кандидат в народные депутаты от ПР Юрий Мирошниченко. Если фракция перейдет в оппозицию, по словам господина Мирошниченко, возможны два сценария развития событий. "Если будет сформирован теневой Кабинет министров, то Виктор Янукович будет его премьером, а главой фракции – Раиса Богатырева, потому что трудно будет совмещать эти две должности из-за большого количества работы. Если нет – лидером фракции, конечно же, станет господин Янукович",– заверил представитель ПР.

Что касается Компартии, то руководство будущей фракции останется то же, что было в Верховной раде V созыва. Господин Симоненко заявил: "Все уже решено. Я буду лидером фракции. Меня поддержали единогласно. У нас много людей, но фракция почему-то сочла, что я самый достойный".

В будущей фракции блока Литвина "на сто процентов" уверены, что главой станет Владимир Литвин.